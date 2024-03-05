При атаці на Херсонську область пошкоджено навчальний заклад, автомобілі та кладовище

Минулої доби, 4 березня, під час чергового обстрілу населених пунктів Херсонської області, російські військові влучили по житлових кварталах, навчальному закладу, автомобілям та території кладовища. Про це написав у своєму Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«При обстрілі населених пунктів області, у тому числі пошкоджено 8 багатоповерхівок та 18 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад та автомобілі», — йдеться у повідомленні.



Також внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в адміністративні будівлі, автозаправну станцію, складські приміщення та територію кладовища.



За словами Олександра Прокудіна, через російську агресію одна людина отримала поранення. Раніше армія Росії атакувала Зеленівський та Старостинський округ Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.