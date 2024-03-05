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В ГУР подтвердили уничтожение корабля РФ и рассказали о деталях операции

05 марта 2024, 09:30

В ГУР подтвердили уничтожение корабля РФ и рассказали о деталях операции

Украинские разведчики уничтожили российский патрульный корабль «Сергей Котов». Фото из открытых источников Украинские разведчики уничтожили российский патрульный корабль «Сергей Котов». Фото из открытых источников

Российский корабль «Сергей Котов» был атакован морскими дронами Magura V5 и получил сразу три повреждения. Его стоимость — 65 миллионов долларов. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов"», — говорится в сообщении.

Как отметили разведчики, миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 «Сергей Котов» получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

«Огневое поражение «Котова» произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов», — добавили в ГУР.

Напомним, в районе временно оккупированной Керчи сегодня ночью, 5 марта, были слышны взрывы. Сообщалось, что в результате атаки дронов мог быть потоплен российский корабль «Сергей Котов». 

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 января на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ. Как рассказали в ГУР, катер «Ивановец» был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На его борту могли находиться до 40 российских моряков.

Кроме того, у берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников». В ГУР рассказали, что «Цезарь Куников» был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма.

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