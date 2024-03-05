В ГУР подтвердили уничтожение корабля РФ и рассказали о деталях операции

Украинские разведчики уничтожили российский патрульный корабль «Сергей Котов». Фото из открытых источников

Российский корабль «Сергей Котов» был атакован морскими дронами Magura V5 и получил сразу три повреждения. Его стоимость — 65 миллионов долларов. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов"», — говорится в сообщении.

Как отметили разведчики, миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 «Сергей Котов» получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

«Огневое поражение «Котова» произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов», — добавили в ГУР.

Напомним, в районе временно оккупированной Керчи сегодня ночью, 5 марта, были слышны взрывы. Сообщалось, что в результате атаки дронов мог быть потоплен российский корабль «Сергей Котов».

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 января на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ. Как рассказали в ГУР, катер «Ивановец» был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На его борту могли находиться до 40 российских моряков.

Кроме того, у берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников». В ГУР рассказали, что «Цезарь Куников» был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма.