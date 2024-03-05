Минобороны Германии «защитило» комментарий о прослушке Россией немецких офицеров паролем 1234

Комментарий о прослушке офицеров ВВС Германии на сайте Министерстве обороны «защитили» паролем 1234. Фото: Bild

Комментарий о прослушке российской стороной офицеров ВВС Германия был защищён на сайте Министерство обороны ФРГ паролем 1234. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

«На сайте Минобороны Германии регулярно публикуются пресс-релизы в виде текста. Однако комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке Россией разговора немецких офицеров опубликовали там 4 марта в новом формате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам. Файл «защитили» с помощью пароля, но при этом написали его прямо под ссылкой. Он состоит из четырёх цифр: 1234.

Обозреватель Bild называет это «как минимум нелепым» на фоне «крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров».

«Остаётся надеяться, что 1234 и подобные пароли больше не будут использоваться в зоне ответственности Минобороны», — пишет журналист.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы давно не доверяют Германии из-за утечек в Россию.