Западные спецслужбы давно не доверяют Германии из-за утечек в Россию — источник BILD

Обозреватель BILD Петер Тиде, прокомментировал скандал с утечкой разговора немецких офицеров об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту, пишет BILD.



Он приводит поговорку, распространённую в странах Запада: «Если хотите, чтобы что-то оказалось в Москве — отдайте его немцам!».



«Недоверие западных союзников к немецким спецслужбам и политикам огромно, оно развивалось исторически: за почти 80 лет ни одна западная страна не подвергалась столь интенсивной и успешной разведобработке со стороны Москвы, как Германия. Секреты всегда попадают в Москву через Германию», — объясняет Тиде.



В качестве примера он приводит дело полковника Карстена Л. Как рассказал BILD источник в одной из спецслужб Германии, они уже много лет на плохом счету у коллег из стран Запада из-за постоянных скандалов и утечек.



В частности, по словам эксперта, никто из ЦРУ или МИ5 не приходит и не говорит открыто, что нам больше не доверяют.



«Это постепенный процесс: вас приглашают меньше, о важных встречах на определённые темы вы узнаёте лишь потом. В мире спецслужб нас считают вторым сортом, и к нам относятся соответственно: мы не в первой лиге», — заверил Тиде.



Он называет причиной «чрезмерное регулирование»: только внешнюю разведку BND контролируют до семи госучреждений.



«В каждой западной стране информация, поступающая от партнёрских спецслужб, защищена. Прежде чем использовать их в судебных делах или расследовательских комиссиях, нужно спросить спецслужбу, откуда поступили сведения: секретная информация принадлежит им. А в Германии не так, у нас она не защищена, каждая тайна грозит стать достоянием общественности. Мы должны передавать их в суды и комитеты — изначально это регулировалось судом, а теперь и законом. В результате мы получаем всё меньше и меньше информации от наших партнеров, потому что она не в безопасности», — рассказал источник.