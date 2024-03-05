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Міноборони Німеччини «захистило» коментар про прослуховування Росією німецьких офіцерів паролем 1234

05 березня 2024, 11:32

Міноборони Німеччини «захистило» коментар про прослуховування Росією німецьких офіцерів паролем 1234

Коментар про прослуховування офіцерів ВПС Німеччини на сайті Міністерства оборони «захистили» паролем 1234 року. Фото: Bild Коментар про прослуховування офіцерів ВПС Німеччини на сайті Міністерства оборони «захистили» паролем 1234 року. Фото: Bild

Коментар про прослуховування російською стороною офіцерів ВПС Німеччини був захищений на сайті Міністерства оборони ФРН паролем 1234 року. Про це повідомило німецьке видання Bild.

«На сайті Міноборони Німеччини регулярно публікуються пресрелізи у вигляді тексту. Проте коментар міністра оборони Бориса Пісторіуса про прослуховування Росією розмови німецьких офіцерів опублікували там 4 березня у новому форматі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пресслужба надала посилання на ресурс NextCloud, де розмістив аудіозапис відповіді міністра журналістам. Файл «захистили» за допомогою пароля, але при цьому написали його просто під посиланням. Він складається із чотирьох цифр: 1234.

Оглядач Bild називає це «як мінімум безглуздим» на тлі «найбільшого за останні роки скандалу з прослуховуванням телефонних розмов».

«Залишається сподіватися, що 1234 року і подібні паролі більше не будуть використовуватися в зоні відповідальності Міноборони», — пише журналіст.

Раніше повідомлялося, що західні спецслужби давно не довіряють Німеччині через витік до Росії.

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