В результате обстрела Купянского района погибла пенсионерка

Сегодня, 5 марта, российские войска ударили по Купянскому району Харьковской области. Известно о гибели пенсионерки. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«В 10:30 российские войска обстреляли село Куриловка Купянского района», — написал он.



По словам Синегубова, в результате террористических действий погибла гражданская 67-летняя женщина. Сейчас на месте «прилета» работают профильные службы.



Ранее мы писали, что по Купянску впервые зафиксировали удар КАБ с кассетными зарядами.



Кроме того, оккупационная армия РФ 28 февраля обстреляла Купянск Харьковской области управляемыми авиабомбами ФАБ-500. В результате удара двое людей погибли