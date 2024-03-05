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В результате обстрела Купянского района погибла пенсионерка

05 марта 2024, 11:35

В результате обстрела Купянского района погибла пенсионерка

Сегодня, 5 марта, российские войска ударили по Купянскому району Харьковской области. Известно о гибели пенсионерки. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«В 10:30 российские войска обстреляли село Куриловка Купянского района», — написал он.

По словам Синегубова, в результате террористических действий погибла гражданская 67-летняя женщина. Сейчас на месте «прилета» работают профильные службы.

Ранее мы писали, что по Купянску впервые зафиксировали удар КАБ с кассетными зарядами.

Кроме того, оккупационная армия РФ 28 февраля обстреляла Купянск Харьковской области управляемыми авиабомбами ФАБ-500. В результате удара двое людей погибли

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