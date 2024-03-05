Внаслідок обстрілу Куп`янського району загинула пенсіонерка

Сьогодні, 5 березня, російські війська вдарили по Куп'янському району Харківської області. Відомо про загибель пенсіонерки. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Куп'янського району», — написав він.



За словами Синєгубова, внаслідок терористичних дій загинула 67-річна цивільна жінка. Наразі на місці «прильоту» працюють профільні служби.



Раніше ми писали, що по Куп'янську вперше зафіксували удар КАБ із касетними зарядами.



Крім того, окупаційна армія РФ 28 лютого обстріляла Куп'янськ Харківської області керованими авіабомбами ФАБ-500. Внаслідок удару двоє людей загинули