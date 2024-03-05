Франція братиме участь у закупівлі 800 тисяч снарядів для України

Франція підтримує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України і братиме в ній участь. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

«Чеська ініціатива надзвичайно корисна, ми її підтримуємо, ми братимемо в ній участь. Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні та сумісні з поставленим нами обладнанням», - зазначив Макрон.

Він додав, що для закупівлі боєприпасів можна використовувати Європейський фонд миру.

Зазначимо , що вже європейські країни підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки ЗСУ.