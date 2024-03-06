Россияне ударили по Сумам: пострадали семь человек, среди них — ребенок

В Сумах после атаки пострадали семь человек. Фото: Офис генерального прокурора

В результате сегодняшней атаки по городу Сумы семь человек получили ранения, в частности, 10-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



Сообщается, что 6 марта 2024 около 1:00 ночи захватчики атаковали тремя дронами гражданские объекты города Сумы.





«Семь человек пострадали, среди раненых 10-летний мальчик», — говорится в сообщении.

В результате атаки оккупантов повреждено жилье в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения. Также повреждено около 20 автомобилей.





При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что 6 марта ночью на жилые кварталы г. Сумы была совершена атака российских беспилотников, в результате ударов повреждены дома и автомобили.