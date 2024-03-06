Росіяни вдарили по Сумах: постраждали семеро людей, серед них — дитина

У Сумах після атаки постраждали семеро людей. Фото: Офіс генерального прокурора

Внаслідок сьогоднішньої атаки по місту Суми семеро людей отримали поранення, зокрема, 10-річна дитина. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.



Повідомляється, що 6 березня 2024 року близько 1:00 ночі загарбники атакували трьома дронами цивільні об'єкти міста Суми.





«Сім людей постраждали, серед поранених 10-річний хлопчик», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки окупантів пошкоджено житло в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 автомобілів.





За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що 6 березня вночі на житлові квартали м. Суми було здійснено атаку російських безпілотників, внаслідок ударів пошкоджено будинки та автомобілі.