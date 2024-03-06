В Винницкой области пограничники задержали военнослужащего-коллаборанта: «сливал» информацию о ВСУ  под Бахмутом

Задержан коллаборант в рядах ВСУ. Фото: ГПСУ

Пограничники в Винницкой области задержали военнослужащего-коллаборанта, который пошел на сотрудничество с оккупантами, информирует госпогранслужба.



Установлено, что задержанный военный, самовольно покинул воинскую часть и планировал незаконно добраться до Приднестровского региона Молдовы.



В телефоне коллаборанта обнаружен телеграмм-бот, где преступник, находясь в зоне боевых действий в Донецкой области, «сливал» информацию о перемещении подразделений ВСУ, об их обеспеченности техникой и боеприпасами.



Задержанным оказался житель Днепропетровской области, который в середине нулевых окончил московский государственный университет и получил диплом юриста.



«Полномасштабного вторжения России, как установило расследование, в 2023 году он обратился в местный военкомат и мобилизовался в одну из бригад ВСУ. После причисления в военное соединение его впоследствии направили на позиции украинских войск в районе Бахмута. Прибыв на прифронтовую территорию Донбасса, мужчина начал "сливать" оккупантам информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ вблизи передовой», — говорится в сообщении.

Военный-коллаборант помогал оккупантам. Фото: СБУ

Разведывательную информацию он передавал во вражеский чат-бот, который администрируют представители военной разведки России.



После нескольких сеансов связи с российской спецслужбой, понимая неотвратимость наказания, дезертировал из района базирования своего подразделения.

Военный-коллаборант помогал оккупантам. Фото: СБУ

Затем он на такси добрался до приграничной области, чтобы оттуда попасть в непризнанное Приднестровье, но был задержан. Ему грозит пожизненное заключение.



Ранее СБУ задержала бывшего преподавателя, которая «сдавала» россиянам украинских патриотов во время боев за Харьков.