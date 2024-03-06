На Вінниччині прикордонники затримали військовослужбовця-колаборанта: «зливав» інформацію про ЗСУ під Бахмутом

Затримано колаборанта у лавах ЗСУ. Фото: ДПСУ

Прикордонники на Вінниччині затримали військовослужбовця-колаборанта, який пішов на співпрацю з окупантами, інформує держприкордонна служба.



Встановлено, що затриманий військовий самовільно залишив військову частину та планував незаконно дістатися до Придністровського регіону Молдови.



У телефоні колаборанта виявлено телеграм-бот, де злочинець, перебуваючи в зоні бойових дій на Донеччині, «зливав» інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, про їх забезпеченість технікою та боєприпасами.



Затриманим виявився мешканець Дніпропетровської області, який у середині нульових закінчив московський державний університет та отримав диплом юриста.



«Після початку повномасштабного вторгнення Росії, як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ. Після зарахування до військового з’єднання його згодом направили на позиції українських військ у районі Бахмута. Прибувши на прифронтову територію Донбасу, чоловік почав "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової», - йдеться у повідомленні.

Військовий-колаборант допомагав окупантам. Фото: СБУ

Розвідувальну інформацію він передавав до ворожого чат-боту, який адмініструють представники військової розвідки Росії.



Після кількох сеансів зв'язку з російською спецслужбою, розуміючи невідворотність покарання, дезертував із району базування свого підрозділу.

Військовий-колаборант допомагав окупантам. Фото: СБУ

Потім він таксі дістався прикордонної області, щоб звідти потрапити в невизнане Придністров'я, але був затриманий. Йому загрожує довічне ув'язнення.



Раніше СБУ затримала колишнього викладача, яка «здавала» росіянам українських патріотів під час боїв за Харків.