В ГУР назвали количество погибших моряков в результате уничтожения корабля РФ «Сергей Котов»

В ГУР уточнили потери россиян в результате уничтожения корабля Сергей Котов. Фото: ГУР

В результате удара по российскому кораблю «Сергей Котов» получили ранения около 27 оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МОУ.



«По меньшей мере 27 членов экипажа, уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля «Сергей Котов», получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.



В ГУР отметили, что семь моряков погибли.



Информация о потерях россиян в дальнейшем будет уточняться.



Ранее стало известно, что в районе временно оккупированной Керчи сегодня ночью, 5 марта, были слышны взрывы. Сообщается, что в результате атаки дронов мог быть потоплен российский корабль «Сергей Котов».



Позже в ГУР подтвердили информацию о ликвидации очередного корабля россиян.