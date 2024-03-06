У ГУР назвали кількість загиблих моряків внаслідок знищення корабля РФ «Сергій Котов»

У ГУР уточнили втрати росіян через знищення корабля Сергій Котов. Фото: ГУР

Внаслідок удару по російському кораблю «Сергій Котов» отримали поранення близько 27 окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



«Щонайменше 27 членів екіпажу, знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля «Сергій Котів», отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться в повідомленні.



У ГУР зазначили, що семеро моряків загинули.



Інформація про втрати росіян надалі уточнюватиметься.



Раніше стало відомо, що в районі тимчасово окупованої Керчі сьогодні вночі, 5 березня, було чути вибухи. Повідомляється, що в результаті атаки дронів міг бути потоплений російський корабель Сергій Котов.



Пізніше у ГУР підтвердили інформацію про ліквідацію чергового корабля росіян.