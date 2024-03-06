Группа граждан из Индии заявила, что их заставляют воевать в Украине на стороне РФ

Группа мужчин из северных индийских штатов Пенджаб и Харьяна рассказывают, что приехали в Россию встречать новый год в конце декабря 2023 года, а затем их заставили воевать на стороне РФ в Украине. Об этом пишет «Інформаційний Спротив».



Отмечается, что по их словам, некий туристический агент предложил посетить Беларусь и они согласились, не зная, что потребуется виза.



«А дальше была разыграна красивая схема: турагент - поездка в Беларусь - нет визы - выбор варианта наказания - фронт. Министерство иностранных дел Индии сообщило на прошлой неделе, что старается добиться "скорейшего увольнения со службы" примерно 20 индийцев, которые отправились в российскую армию "работать в качестве вспомогательного персонала" или помощников», — говорится в сообщении.



На самом деле многих заставили пройти военную подготовку и бросили в бой, выяснила газета The Indian Express. Ранее приехавшие в Украину для поддержки оккупационной армии РФ сербские наемники стали жаловаться на плохое отношение россиян к себе.