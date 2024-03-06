Група громадян з Індії заявила, що їх змушують воювати в Україні на боці РФ

Група чоловіків із північних індійських штатів Пенджаб та Хар'яна розповідають, що приїхали до Росії зустрічати новий рік наприкінці грудня 2023 року, а потім їх змусили воювати на боці РФ в Україні. Про це пише «Інформаційний Спротив».



Зазначається, що за їх словами, якийсь туристичний агент запропонував відвідати Білорусь і вони погодилися, не знаючи, що потрібна віза.



«А далі була розіграна гарна схема: турагент – поїздка до Білорусі – немає візи – вибір варіанта покарання – фронт. Міністерство закордонних справ Індії повідомило минулого тижня, що намагається домогтися "швидшого звільнення зі служби" приблизно 20 індійців, які вирушили до російської армії "працювати як допоміжний персонал" або помічники», — йдеться у повідомленні.



Насправді багатьох змусили пройти військовий вишкіл і кинули в бій, з'ясувала газета The Indian Express. Сербські найманці, які раніше приїхали в Україну для підтримки окупаційної армії РФ, стали скаржитися на погане ставлення росіян до себе.