На Харьковщине после атаке погиб мужчина, пострадали трое детей

Российская армия обстреляла поселок Боровая Изюмского района Харьковской области сегодня, 6 марта. Известно о гибели одного мужчины, также есть пострадавшие, в частности, дети. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«По предварительным данным, погиб 70-летний гражданский мужчина. Четыре человека ранены, из них — трое детей», — написал он.



Кроме того, спасатели достали из-под завалов женщину, ее доставили в медицинское учреждение.



Также в результате ударов произошел пожар на территории жилого дома, уничтожены автомобиль, гараж и хозяйственные постройки.



Ликвидация последствий продолжается.



Ранее мы писали, что 5 марта российские войска ударили по Купянскому району Харьковской области. Известно о гибели пенсионерки.