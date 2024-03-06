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На Харківщині після атаки загинув чоловік, постраждали троє дітей

06 березня 2024, 14:42

На Харківщині після атаки загинув чоловік, постраждали троє дітей

Російська армія обстріляла селище Борова Ізюмського району Харківської області сьогодні, 6 березня. Відомо про загибель одного чоловіка, також є потерпілі, зокрема, діти. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, загинув 70-річний цивільний чоловік. Чотирьох людей поранено, з них — троє дітей», — написав він.

Крім того, рятувальники дістали з-під завалів жінку, її доставили до медичного закладу.

Також внаслідок ударів сталася пожежа на території житлового будинку, знищено автомобіль, гараж та господарські споруди.

Ліквідація наслідків продовжується.

Раніше ми писали, що 5 березня російські війська вдарили по Куп'янському району Харківської області. Відомо про загибель пенсіонерки.

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Олег Синєгубов
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Харківська область
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Війна

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