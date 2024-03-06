На Харківщині після атаки загинув чоловік, постраждали троє дітей

Російська армія обстріляла селище Борова Ізюмського району Харківської області сьогодні, 6 березня. Відомо про загибель одного чоловіка, також є потерпілі, зокрема, діти. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За попередніми даними, загинув 70-річний цивільний чоловік. Чотирьох людей поранено, з них — троє дітей», — написав він.



Крім того, рятувальники дістали з-під завалів жінку, її доставили до медичного закладу.



Також внаслідок ударів сталася пожежа на території житлового будинку, знищено автомобіль, гараж та господарські споруди.



Ліквідація наслідків продовжується.



Раніше ми писали, що 5 березня російські війська вдарили по Куп'янському району Харківської області. Відомо про загибель пенсіонерки.