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В ВМС рассказали, сколько кораблей Черноморского флота РФ уже уничтожили ВСУ

06 марта 2024, 17:46

В ВМС рассказали, сколько кораблей Черноморского флота РФ уже уничтожили ВСУ

По оценкам Военно-морских сил Украины, ВСУ уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ. Об этом рассказал спикер ВМС капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук во время брифинга.

«Что касается количества пораженных единиц, то это 27 единиц вместе с субмариной, из них 14 — это заметные серьезные единицы, разных классов. Это и большие десантные корабли, и ракетные катера, и субмарина, и патрульный корабль. Это среди тех, что уничтожены», — сказал Плетенчук.

По данным украинской стороны, поврежденными на ремонте остается 15 единиц.

При этом, в ВМС Украины отметили, что все равно в море наблюдается достаточно серьезное присутствие российских кораблей.

«Это 10 ракетоносителей, среди которых — три подводные лодки, 2 ракетных катера, несколько патрульных кораблей, сторожевых кораблей. Так же в строю еще остаются большие десантные корабли в количестве 5 единиц. Четыре, например, сейчас находятся в ремонте после повреждений», — пояснил спикер ВМС.

Напомним, сегодня, 6 марта в украинской разведке подтвердили ликвидацию очередного корабля россиян - в результате удара по российскому кораблю «Сергей Котов» получили ранения около 27 оккупантов.

 

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