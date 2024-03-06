У ВМС розповіли, скільки кораблів Чорноморського флоту РФ вже знищили ЗСУ

За оцінками Військово-морських сил України, ЗСУ знищили третину із 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ. Про це розповів речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук під час брифінгу.

«Щодо кількості уражених одиниць, то це 27 одиниць разом із субмариною, з них 14 — це помітні серйозні одиниці, різних класів. Це й великі десантні кораблі, і ракетні катери, і субмарина, і патрульний корабель. Це серед тих, що знищені», - сказав Плетенчук.

За даними української сторони, пошкодженими на ремонті лишається 15 одиниць.

При цьому у ВМС України зазначили, що все одно в морі спостерігається досить серйозна присутність російських кораблів.

«Це 10 ракетоносіїв, серед яких — три підводні човни, 2 ракетні катери, кілька патрульних кораблів, сторожових кораблів. Також у строю ще залишаються великі десантні кораблі у кількості 5 одиниць. Чотири, наприклад, зараз перебувають у ремонті після пошкоджень», — пояснив речник ВМС.

Нагадаємо , сьогодні, 6 березня, в українській розвідці підтвердили ліквідацію чергового корабля росіян - внаслідок удару по російському кораблю «Сергій Котов» отримали поранення близько 27 окупантів.