Мариуполь: в бассейне «Нептун» оккупанты проводят демонтаж

В мариупольском бассейне «Нептун» оккупанты проводят демонтажные работы. Фото: телеграм-каналы Мариуполя

Оккупанты уничтожили самый большой бассейн в Донецкой области во время блокады города весной 2022 года. Теперь в местных пабликах пишут об «уборке и демонтаже», сообщает Мариупольский городской совет.

В горсовете напомнили, что бассейн «Нептун» в Мариуполе начали реконструировать в 2021 году — еще до полномасштабного вторжения россиян. Он должен стать уникальным мультифункциональным спортивным центром с инновационными европейскими подходами. Здесь была 50-метровая чаша для плавания. Это позволяло проводить чемпионаты Украины и воспитывать олимпийских чемпионов по пяти видам спорта. Также в бассейне были предусмотрены элементы безбарьерности, чтобы спортом могли заниматься люди с инвалидностью.

«Реконструированный бассейн уже планировали открыть, но 24 февраля 2022 года россияне вторглись в страну и город», — отметили в горсовете.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют переименовать в захваченном Мариуполе улицу Азовстальскую в Тульский проспект. С такой инициативой выступил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.