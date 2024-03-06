Маріуполь: у басейні «Нептун» окупанти проводять демонтаж

У маріупольському басейні «Нептун» окупанти проводять демонтажні роботи. Фото: телеграм-канали Маріуполя

Окупанти знищили найбільший басейн у Донецькій області під час блокади міста навесні 2022 року. Тепер у місцевих пабликах пишуть про «прибирання та демонтаж», повідомляє Маріупольська міська рада.

У міськраді нагадали, що басейн «Нептун» у Маріуполі почали реконструювати у 2021 році — ще до повномасштабного вторгнення росіян. Він мав стати унікальним мультифункціональним спортивним центром із інноваційними європейськими підходами. Тут була 50-метрова чаша для плавання. Це дозволяло проводити чемпіонати України та виховувати олімпійських чемпіонів з п'яти видів спорту. Також у басейні були передбачені елементи безбар'єрності, щоби спортом могли займатися люди з інвалідністю.

«Реконструйований басейн вже планували відкрити, але 24 лютого 2022 року росіяни вторглися в країну та місто», — зазначили у міськраді.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують перейменувати у захопленому Маріуполі вулицю Азовстальську на Тульський проспект. З такою ініціативою виступив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.