Фонарики со взрывчаткой стали находить в населенных пунктах Харьковщины

Неизвестные разбрасывают в населённых пунктах Харьковской области фонарики со взрывчаткой. Фото: Николай Бакшеев/Telegram

В Харьковской области неизвестные разбрасывают опасные фонарики, в которых вместо батареек установлена взрывчатка. Детонация происходит при включении. Об этом сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

«Важная информация! Как сообщают представители ВСУ, такие фонарики разбрасывают пророссийские негодяи по населенным пунктам. Внутри вместо батареек — взрывчатка. При включении она детонирует», — говорится в публикации.

Бакшеев уточняет, что заряд небольшой, но способен наверняка повредить конечности.

Мэр также опубликовал фото таких «фонариков».

Он призвал родителей провести с детьми разъяснительные беседы об опасности, в частности напомнить, что никогда нельзя ничего брать в руки, валяющееся на улице, поскольку «это крайне опасно».