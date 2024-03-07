Ліхтарики з вибухівкою почали знаходити у населених пунктах Харківщини

Невідомі розкидають у населених пунктах Харківської області ліхтарики із вибухівкою. Фото: Микола Бакшеєв/Telegram

У Харківській області невідомі розкидають небезпечні ліхтарики, в яких замість батарейок встановлено вибухівку. Детонація відбувається при включенні. Про це повідомив мер Першотравневого Микола Бакшеєв.

«Важлива інформація! Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники у населених пунктах. Усередині замість батарейок — вибухівка. При включенні вона детонує», — йдеться у публікації.

Бакшеєв уточнює, що заряд невеликий, але здатний, напевно, пошкодити кінцівки.

Мер також опублікував фото таких «ліхтариків».

Він закликав батьків провести з дітьми роз'яснювальні бесіди про небезпеку, зокрема нагадати, що ніколи не можна нічого брати до рук, що лежать на вулиці, оскільки «це вкрай небезпечно».