Армия РФ потеряла более 160 единиц техники за сутки: 1160 человек, 17 танков и 42 артиллерийские системы

За прошедшие сутки, 6 марта, Вооруженные силы России потеряли более 160 единиц техники уничтоженной или поврежденной, а также более 1160 человек личного состава. Об этом говорится в докладе Генштаба Украины.



Отмечается, что общие боевые потери оккупантов ориентировочно составили 1160 человек, 17 танков, 51 боевая бронированная машина, 42 артиллерийские системы, одна РСЗО.







Вдобавок ВС РФ лишились 42 БПЛА оперативно-тактического уровня и 58 единиц разной автомобильной техники и автоцистерн.



Напомним, по оценкам Военно-морских сил Украины, ВСУ уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ.