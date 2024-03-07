Армія РФ втратила понад 160 одиниць техніки за добу: 1160 осіб, 17 танків та 42 артилерійські системи

Минулої доби, 6 березня, Збройні сили Росії втратили понад 160 одиниць техніки знищеної або пошкодженої, а також понад 1160 осіб особового складу. Про це йдеться у доповіді Генштабу України.



Зазначається, що загальні бойові втрати окупантів орієнтовно становили 1160 осіб, 17 танків, 51 бойова броньована машина, 42 артилерійські системи, одна РСЗВ.







До того ж ЗС РФ втратили 42 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 58 одиниць різної автомобільної техніки та автоцистерн.



Нагадаємо, за оцінками Військово-морських сил України, ЗСУ знищили третину із 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ.