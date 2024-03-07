ВСУ вытеснили оккупантов из села Тоненькое к западу от Авдеевки — Bild

Украинским военным удалось вытеснить россиян из села Тоненькое, которое находится к западу от захваченной Авдеевки. Об этом пишет эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке со ссылкой на видеозаписи с места сражения.
Ранее он сообщал, что ВСУ с трудом держат оборону на линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое к западу от Авдеевки.
О тяжёлых боях на этом направлении сообщал и основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
Теперь, по данным Рёпке, украинские защитники смогли выбить россиян обратно из Тоненького.
«Украинская армия вернула полный контроль над Тоненьким к западу от Авдеевки. Россияне обстреливают село из РСЗО», — пишет немецкий эксперт.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие смогли выбить оккупантов из большей части посадки севернее Марьинки Донецкой области.