ВСУ вытеснили оккупантов из села Тоненькое к западу от Авдеевки — Bild

ВСУ выбили россиян из села Тоненькое к западу от Авдеевки в Донецкой области. Фото: Bild

Украинским военным удалось вытеснить россиян из села Тоненькое, которое находится к западу от захваченной Авдеевки. Об этом пишет эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке со ссылкой на видеозаписи с места сражения.

Ранее он сообщал, что ВСУ с трудом держат оборону на линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое к западу от Авдеевки.

О тяжёлых боях на этом направлении сообщал и основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Теперь, по данным Рёпке, украинские защитники смогли выбить россиян обратно из Тоненького.

«Украинская армия вернула полный контроль над Тоненьким к западу от Авдеевки. Россияне обстреливают село из РСЗО», — пишет немецкий эксперт.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие смогли выбить оккупантов из большей части посадки севернее Марьинки Донецкой области.