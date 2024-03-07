Войска РФ отброшены возле Марьинки — DeepState

Украинские военнослужащие смогли выбить оккупантов из большей части посадки севернее Марьинки Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



В свою очередь войска РФ на Авдеевском направлении продвинулись южнее Орловки.



Кроме того, на интерактивной карте можно увидеть линию столкновения возле Работино Запорожской области, в Первомайском и Новомихайловке Донецкой области.



Ранее мы писали, что под захваченной Авдеевкой Донецкой области военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили артбатарею российских оккупантов.



Начальник отдела связей с общественностью ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховий в эфире «Радио Свобода» отметил, что армия РФ сосредотачивает очень значительные резервы в районе Новомихайловки на Новопавловском направлении.