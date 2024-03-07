ЗСУ витіснили окупантів із села Тоненьке на захід від Авдіївки — Bild

ЗСУ вибили росіян із села Тоненьке на захід від Авдіївки на Донеччині. Фото: Bild

Українським військовим вдалося витіснити росіян із села Тоненьке, яке знаходиться на захід від захопленої Авдіївки. Про це пише експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Репке з посиланням на відео з місця битви.

Раніше він повідомляв, що ЗСУ насилу тримають оборону на лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке на захід від Авдіївки.

Про тяжкі бої на цьому напрямку повідомляв і засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Тепер, за даними Репке, українські захисники змогли вибити росіян із Тоненького.

«Українська армія повернула повний контроль над Тоненьким на захід від Авдіївки. Росіяни обстрілюють село із РСЗВ», — пише німецький експерт.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці змогли вибити окупантів з більшої частини посадки на північ від Мар'їнки Донецької області.