В ГСЧС назвали размер территорий, которые нужно разминировать на Донетчине

Территория Донецкой области, которая подконтрольна Украине, нуждается в разминировании. В частности, около 1 106 470 га, в том числе сельскохозяйственного назначения – 61500 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



По состоянию на 1 марта пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины обследовано наличие взрывоопасных предметов и очищена территория площадью 5 129 га, выявлено и уничтожено 128 799 взрывоопасных предметов.



«В связи с ограниченным количеством подразделений ГСЧС Украины через активные боевые действия на территории области деятельность этих подразделений сконцентрирована на разминировании объектов инфраструктуры и оперативном реагировании на обращение граждан об обнаружении взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что американское издание TIME со ссылкой на оценку экспертов отметило, чтобы очистить украинские территории от взрывоопасных предметов с использованием обычных методов и ресурсов понадобится 757 лет.