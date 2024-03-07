У ДСНС назвали розмір територій, які потрібно розмінувати на Донеччині

Територія Донецької області, яка підконтрольна Україні, потребує розмінування. Зокрема, близько 1106470 га, у тому числі сільськогосподарського призначення – 61500 га. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Станом на 1 березня піротехнічними підрозділами ДСНС України обстежено наявність вибухонебезпечних предметів та очищено територію площею 5 129 га, виявлено та знищено 128 799 вибухонебезпечних предметів.



«У зв'язку з обмеженою кількістю підрозділів ДСНС України через активні бойові дії на території області діяльність цих підрозділів сконцентрована на розмінуванні об'єктів інфраструктури та оперативному реагуванні на звернення громадян щодо виявлення вибухонебезпечних предметів», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що американське видання TIME з посиланням на оцінку експертів наголосило, щоб очистити українські території від вибухонебезпечних предметів із використанням звичайних методів та ресурсів знадобиться 757 років.