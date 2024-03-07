В Новомихайловке ВСУ уничтожили за день 12 единиц бронетехники оккупантов

Неудачный штурм в Новомихайловке. Фото: кадр из видео

Вооруженные силы Украины сорвали штурм оккупантов в Новомихайловке и уничтожили 12 единиц бронетехники за день. Об этом говорится в видео, опубликованном 79-й ОДШБр.







«Враг продолжает проверять на мощь оборону десантников 79 Таврической ОДШБр, сдерживающих его продвижение в районе населенного пункта Новомихайловка. Вчера противник одновременно по нескольким направлениям штурмовал позиции маруновых беретов из Николаева, привлекая для поддержки своей пехоты значительное количество бронетехники», — написали в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.



Отмечается, что штурмовые действия противника начались с утра и продолжались целый день. Впрочем, все атаки десантники отбили, уничтожив 12 единиц бронетехники, из которых четыре танка.



Напомним, «Новости Донбасса» уже сообщали, что российские оккупанты пытаются захватить село Новомихайловка Покровского района Донецкой области (Новопавловское направление).



Ранее украинские штурмовики уничтожили российскую пехоту под Авдеевкой Донецкой области.