Біля Новомихайлівки ЗСУ знищили за день 12 одиниць бронетехніки окупантів

Невдалий штурм в Новомихайлівці. Фото: кадр із відео

Збройні сили України зірвали штурм окупантів в Новомихайлівці та знищили 12 одиниць бронетехніки за день. Про це йдеться у відео, опублікованому 79-ю ОДШБр.







«Ворог продовжує перевіряти на міць оборону десантників 79 Таврійської ОДШБр, які стримують його просування в районі населеного пункту Новомихайлівка. Учора противник одночасно з кількох напрямків штурмував позиції марунових беретів з Миколаєва, залучивши для підтримки своєї піхоти значну кількість бронетехніки», — написали у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді.



Зазначається, що штурмові дії противника почалися зранку і тривали цілий день. Втім, всі атаки десантники відбили, знищивши 12 одиниць бронетехніки, з яких чотири танки.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже повідомляли, що російські окупанти намагаються захопити село Новомихайлівка Покровського району Донецької області (Новопавлівський напрямок).



Раніше українські штурмовики знищили російську піхоту під Авдіївкою на Донеччині.