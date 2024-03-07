Российская ДРГ пыталась зайти в Сумскую область: их остановили пограничники

В последнее время ситуация на Сумщине обострилась из-за попыток российских диверсантов прорвать границу Украины на этом направлении. В частности, недавно украинские пограничники в очередной раз остановили российскую ДРГ. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



Как отмечается, инцидент произошел прошлой ночью, 7 марта.



«Пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, двигавшуюся со стороны России. По диверсантам сразу открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов», — говорится в сообщении.

Оккупанты отступили, их потери уточняются.



Ранее мы писали, что российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в очередной раз попыталась прорвать границу Украины в Сумской области 3 февраля. После полуторачасового боя, россиян удалось откинуть далеко от границы.