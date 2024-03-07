Російська ДРГ намагалася зайти до Сумської області: їх зупинили прикордонники

Останнім часом ситуація на Сумщині загострилася через спроби російських диверсантів прорвати кордон України на цьому напрямі. Зокрема, нещодавно українські прикордонники вкотре зупинили російську ДРГ. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



Як зазначається, інцидент стався минулої ночі, 7 березня.



«Прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, що рухалася з боку Росії. За диверсантами одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів», — йдеться у повідомленні.

Окупанти відступили, їхні втрати уточнюються.



Раніше ми писали, що російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) знову спробувала прорвати кордон України в Сумській області 3 лютого. Після півторагодинного бою росіян вдалося відкинути далеко від кордону.