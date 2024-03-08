Президент Франции назвал условие для отправки войск в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу. Об этом заявил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель, сообщает французское издание L'Independant.

Он добавил, что французский лидер показывал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине.

«Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева», — объяснил политик.

Координатор партии Непокоренная Франция Мануэль Бомпар рассказал, что «приехал на встречу обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным».

Ранее Макрон уже отмечал, что союзникам Украины пора активизироваться, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. С таким заявлением Макрон выступил после конференции в Париже, на которой лидеры 20 стран Европы обсуждали помощь Украине.