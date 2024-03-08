Президент Франції назвав умову для відправки військ в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправка військ в Україну можлива, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу. Про це заявив представник комуністичної партії Фаб'єн Руссель, повідомляє французьке видання L'Independant.

Він додав, що французький лідер показував парламентарям карти можливих напрямів ударів росіян в Україні.

«Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту у бік Одеси або в бік Києва», — пояснив політик.

Координатор партії Нескорена Франція Мануель Бомпар розповів, що «приїхав на зустріч занепокоєним і поїхав ще більш стурбованим».

Раніше Макрон вже зазначав, що союзникам України настав час активізуватися, підкресливши, що зараз не час виявляти боягузтво.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон припустив, що європейські країни можуть відправити війська до України. З такою заявою Макрон виступив після конференції у Парижі, де лідери 20 країн Європи обговорювали допомогу Україні.