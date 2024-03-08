Оккупанты жалуются, что командиры армии РФ расстреливают подчиненных

Бывший сотрудник СБУ Александр Ходаковский, который в настоящее время возглавляет батальон «Восток» российских Вооруженных сил, заявил, что их командиры расстреливают солдат. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Оккупант вспомнил приказы Сталина о расстрелах людей и отметил, что сегодня его «наследие» продолжает жить, потому что командиры ВС России считают себя «вершителями судеб» и просто убивают подчиненных за невыполнение приказов.

По его словам, недавно арестовали командира роты одного добровольческого батальона, который расформировывается и будет вводиться в штатные армейские структуры. Офицер тут же дал показания, что расстреливал своих подчиненных.

«Ситуации на фронте бывают разные, и иногда ситуация не позволяет выполнить приказ, а иногда сам человек не находит в себе решимости рискнуть собой. Но не потому, что за спиной была Москва, а потому, что человек возомнил себя вершителем судеб и наделил себя правом забирать жизни — он стрелял в своих солдат, которые пришли в его подразделение добровольно. Он ответит за свои дела, но хочу заметить, что такое в голове не он носит один», — написал Ходаковский.

Ранее сообщалось, что военнослужащий российской армии прикрывался пленным украинским солдатом как живым щитом.