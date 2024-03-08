Российский десантник использовал пленного украинца как живой щит — Bild

Российский солдат прикрывается пленным украинцем как живым щитом. Скриншот видео

Военнослужащий РФ прикрывался пленным украинским солдатом как живым щитом. На соответствующие кадры обратил внимание эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

На записи российский десантник кладёт дуло автомата на плечо пленного украинца и стреляет в направлении позиций ВСУ из-за его спины.

Как отмечает Рёпке, на большинстве видео казней и других военных преступлений ВС РФ видны бойцы ВДВ — элитных подразделений российской армии. По мнению эксперта, это доказывает, что расправы носят систематический характер и одобряются высшим командованием.

Псковские десантники инсценировали казнь пленных украинцев

Немецкий эксперт также сообщает, что в течение недели после взятия Авдеевки российские войска совершили серию военных преступлений, попавших на видео. На одной из записей из-под Бахмута ВС РФ расстреляли сдавшихся в плен украинцев, лежавших на земле с руками за головой. Близ Работино были расстреляны двое бойцов ВСУ, вышедших из окопа с поднятыми руками, а также их лежавший на земле товарищ. В обоих случаях преступления совершили бойцы ВДВ.

На другой записи россияне засняли, как пытают военнопленных ВСУ в разрушенном спортзале в Донецкой области, имитируя казнь. Украинцев связали, закрыли им глаза и стреляли в воздух. Видео опубликовал канал «ВДВ Псков ZOV komdiv_76», который освещает деятельность 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, известной как «Псковская дивизия». Считается, что именно она участвовала и в резне в Буче. На видео мнимой казнью руководит полковник с позывным «Палач».