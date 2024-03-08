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Окупанти скаржаться, що командири армії РФ розстрілюють підлеглих

08 березня 2024, 13:25

Окупанти скаржаться, що командири армії РФ розстрілюють підлеглих

Колишній співробітник СБУ Олександр Ходаковський, який наразі очолює батальйон «Схід» російських Збройних сил, заявив, що їхні командири розстрілюють солдатів. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Окупант згадав накази Сталіна про розстріл людей і зазначив, що сьогодні його «спадщина» продовжує жити, бо командири ЗС Росії вважають себе «вершниками доль» і просто вбивають підлеглих за невиконання наказів.

За його словами, нещодавно заарештували командира роти одного добровольчого батальйону, який розформовується і вводитиметься до штатних армійських структур. Офіцер відразу дав свідчення, що розстрілював своїх підлеглих.

«Ситуації на фронті бувають різні, і іноді ситуація не дозволяє виконати наказ, а іноді сама людина не знаходить у собі рішучості ризикнути собою. Але не тому, що за спиною була Москва, а тому, що людина уявила себе вершителем доль і наділила себе правом забирати життя — вона стріляла у своїх солдатів, які прийшли до його підрозділу добровільно. Він відповість за свої справи, але хочу зауважити, що таке в голові носить не він один», — написав Ходаковський.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець російської армії прикривався полоненим українським солдатом як живим щитом.

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