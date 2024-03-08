Расстрелявшего пленного бойца ВСУ оккупанта будут судить в Украине

За убийство пленного бойца ВСУ в Украине будут судить российского оккупанта. Фото: СБУ

В Украине будут судить российского оккупанта, который расстрелял украинского военнопленного после штурма позиций ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что СБУ сообщила о подозрении «штурмовику V», который убил военнопленного воина ВСУ.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый россиянин Дмитрий Курашов — стрелок штурмового отряда «Шторм-V» 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ. По данным следствия 6 января 2024 года он расстрелял бойца ВСУ, которого ВС РФ взяли в плен во время «мясного» штурма РФ.

«Он совершил не менее трех прицельных выстрелов в пленного украинца. Вскоре бойцы ВСУ контратаковали захватчиков и захватили в плен Курашова и его сослуживцев», — говорится в сообщении.

Контразведка СБУ во время допроса пленных россиян узнала о факте убийства украинского военного. Оккупанта «сдал» другой пленный.

«Следователи СБУ сообщили Курашову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством). Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение», — сообщили в СБУ.

Напомним, что коллаборационист Александр Ходаковский заявил, что их командиры расстреливают солдат. Оккупант вспомнил приказы Сталина о расстрелах людей и отметил, что сегодня его «наследие» продолжает жить в ВС РФ.