Окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, судитимуть в Україні

За вбивство полоненого бійця ЗСУ в Україні судитимуть російського окупанта. Фото: СБУ

В Україні судитимуть російського окупанта, який розстріляв українського військовополоненого після штурму позицій ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що СБУ повідомила про підозру «штурмовику V», який убив військовополоненого воїна ЗСУ.

Зловмисником виявився неодноразово засуджений росіянин Дмитро Курашов — стрілець штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ. За даними слідства, 6 січня 2024 року він розстріляв бійця ЗСУ, якого ЗС РФ взяли в полон під час «м'ясного» штурму РФ.

«Він здійснив не менше трьох прицільних пострілів у полоненого українця. Невдовзі бійці ЗСУ контратакували загарбників і захопили в полон Курашова та його товаришів по службі», — йдеться у повідомленні.

Контрозвідка СБУ під час допиту полонених росіян дізналася про факт вбивства українського військового. Окупанта «здав» інший полонений.

«Слідчі СБУ повідомили Курашову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення», — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що колабораціоніст Олександр Ходаковський заявив, що їхні командири розстрілюють солдатів. Окупант згадав накази Сталіна про розстріл людей і зазначив, що сьогодні його «спадщина» продовжує жити у ЗС РФ.