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Глава Часовоярской громады обратился к жителям с призывом о скорейшей эвакуации

08 марта 2024, 16:52

Глава Часовоярской громады обратился к жителям с призывом о скорейшей эвакуации

Начальник городской военной администрации Часов Яра Сергей Чаус призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Об этом передает пресс-служба Донецкой ОВА.

«Гуманитарная и опасная ситуация в городе обостряется каждый день. Каждый день продолжаются обстрелы из всех видов вооружения, и оставаться на территории громады крайне опасно», — отметил он.

По его мнению, времени на эвакуацию остается очень мало, оккупанты каждый день уничтожают город, а интенсивность обстрелов постоянно растет.



Ранее мы писали, что в Кураховской громаде Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей с их родителями или представителями. 

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