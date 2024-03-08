Глава Часовоярской громады обратился к жителям с призывом о скорейшей эвакуации

Начальник городской военной администрации Часов Яра Сергей Чаус призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Об этом передает пресс-служба Донецкой ОВА.



«Гуманитарная и опасная ситуация в городе обостряется каждый день. Каждый день продолжаются обстрелы из всех видов вооружения, и оставаться на территории громады крайне опасно», — отметил он.



По его мнению, времени на эвакуацию остается очень мало, оккупанты каждый день уничтожают город, а интенсивность обстрелов постоянно растет.

Очільник Часового Яру закликав мешканців евакуюватисяhttps://t.co/JdO6L1RSnW pic.twitter.com/Bmw5TJphra — Новини Донбасу (@novostidnua) March 8, 2024





Ранее мы писали, что в Кураховской громаде Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей с их родителями или представителями.