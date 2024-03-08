В Кураховской громаде ввели принудительную эвакуацию детей

В Кураховской громаде Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей с их родителями или представителями. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.



«Этот вопрос был рассмотрен на очередном заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения», — говорится в сообщении.



В общей сложности планируется эвакуировать 28 детей с родителями.



Начальник Кураховской ГВА Роман Падун уточнил «Суспільному Донбас», что принудительную эвакуацию детей проведут из таких населенных пунктов: Успеновка, Ганновка, Веселый Гай и Трудовое.



Отметим, эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, финансовой и гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.



Ранее мы писали, что из Селидовской громады эвакуировали в Закарпатскую область еще 29 гражданских, среди которых 15 детей.