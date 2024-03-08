Глава Часовоярської громади звернувся до мешканців з закликом про якнайшвидшу евакуацію

Начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус закликав мешканців евакуюватись у безпечніші регіони України. Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.



«Гуманітарна та небезпечна ситуація у місті загострюється щодня. Щодня тривають обстріли з усіх видів озброєння, і залишатися на території громади є вкрай небезпечним», — зазначив він.



На його думку, часу на евакуацію залишається дуже мало, що окупанти щодня знищують місто, а інтенсивність обстрілів постійно зростає.

Очільник Часового Яру закликав мешканців евакуюватисяhttps://t.co/JdO6L1RSnW pic.twitter.com/Bmw5TJphra — Новини Донбасу (@novostidnua) March 8, 2024

Раніше ми писали, що у Курахівській громаді Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей із їхніми батьками чи представниками.