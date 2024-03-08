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На оккупированных территориях Россия принудительно «паспортизировала» более 4 млн украинцев

08 марта 2024, 16:58

На оккупированных территориях Россия принудительно «паспортизировала» более 4 млн украинцев

Россия с 2014 года выдала на временно оккупированной территории Украины более 4 миллионов паспортов. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович во время международной конференции во Львове, сообщает Укринформ.

По его словам, большинство людей вынуждены были получить эти паспорта, потому что не имели бы медицинского обслуживания, образования, социального обеспечения.

Дробович заявил, что война разделила украинское общество на четыре сообщества, между которыми существуют разрывы.

«Первое и крупнейшее сообщество — это гражданские люди, которые «выбрали Украину и держат ее». Этос этого сообщества характеризуется не только жизнью под обстрелами, но и постоянным вопросом: «Что я могу сделать, чтобы мое сообщество устояло?». Так живут десятки миллионов украинцев», — отметил Дробович.

Второе сообщество, по его словам, — это военные. Его этос — это оборона страны.

Третьим сообществом глава УИНП назвал до 8 миллионов украинцев, вынужденных покинуть страну, спасаясь от войны. Большая часть из них поддерживают два названных сообщества.

Четвертое сообщество, по словам Дробовича, — это украинцы, которые оказались на временно оккупированной территории. Они не могут открыто поддерживать Украину, и при этом должны искать способ оставаться самими собой. Они постоянно находятся под угрозой, их принуждают «паспортироваться» и участвовать в псевдовыборах.

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