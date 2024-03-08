На окупованих територіях Росія примусово «паспортизувала» понад 4 млн. українців

Росія з 2014 року видала на тимчасово окупованій території України понад 4 мільйони паспортів. На цьому наголосив голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович під час міжнародної конференції у Львові, повідомляє Укрінформ.

За його словами, більшість людей змушені були отримати ці паспорти, бо не мали б медичного обслуговування, освіти, соціального забезпечення.

Дробович заявив, що війна розділила українське суспільство на чотири спільноти, між якими існують розриви.

«Перша та найбільша спільнота — це цивільні люди, які «обрали Україну та тримають її». Етос цього співтовариства характеризується не тільки життям під обстрілами, а й постійним питанням: «Що я можу зробити, щоб моє співтовариство встояло?». Так живуть десятки мільйонів українців», — зазначив Дробович.

Друга спільнота, за його словами, це військові. Його етос — це оборона країни.

Третьою спільнотою глава УІНП назвав до 8 мільйонів українців, які змушені залишити країну, рятуючись від війни. Більшість із них підтримують дві названі спільноти.

Четверта спільнота, за словами Дробовича, це українці, які опинилися на тимчасово окупованій території. Вони не можуть відкрито підтримувати Україну, і при цьому мають шукати спосіб залишатися самими собою. Вони постійно перебувають під загрозою, їх змушують «паспортуватися» та брати участь у псевдовиборах.