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Освобождению Кременной помешала утечка информации в СМИ — командир 80-й ОДШБр

09 марта 2024, 22:31

Освобождению Кременной помешала утечка информации в СМИ — командир 80-й ОДШБр

Освобождению города Кременная в Луганской области в конце 2022 года помешала утечка информации в медиа. Об этом заявил командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов в интервью «Украинской правде».

«В конце 2022-го года под Кременной мы проводили там наступательные действия. Но из-за ваших коллег были немного возмущены… Мы там имели успех, нам оставалось полтора километра до самой Кременной, но в СМИ начали распространяться видео, мол, „Кременная почти наша, мы все взяли, успех“. И противник на это отреагировал: увеличилось количество артиллерии, личного состава, подтянулись резервы. Буквально за несколько дней количество обстрелов увеличилось от 60 до 200 с копейками — это втрое. После этого мы особого успеха не имели», — рассказал Ишкулов.

На вопрос, как туда смогли заехать журналисты, комбриг ответил: «У нас там есть Анна Маляр». На тот момент она являлась заместительницей министра обороны.

Ишкулов добавил, что утечка информации в медиа также помешала во время освобождени Клещиевки на Бахмутском направлении.

«Мы хотя бы неделю пытались выдержать тишину, чтобы дать личному составу зарыться. Я понимал, что сейчас будет сказано, что Клещиевки наша будет реакция [со стороны россиян]», — отметил командир 80-й ОДШБр.

Он добавил, что им «не хватило буквально два дня», потому что «какой-то непонятный ТРО-шный батальон начал освещать информацию о Клещиевке». «Тогда нас начали штурмовать с трех сторон, чтобы выбить. Была потеря некоторых СП-шок (наблюдательных пунктов — ред.), незначительных позиций, но мы удержались. Стратегически мы этот рубеж до сих пор держим без потерь», — резюмировал Ишкулов.

Об освобождении Клещиевки официально объявили 17 сентября 2023 года.

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