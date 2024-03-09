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Звільненню Кремінної завадив витік інформації у ЗМІ — командир 80-ї ОДШБр

09 березня 2024, 22:31

Звільненню Кремінної завадив витік інформації у ЗМІ — командир 80-ї ОДШБр

Звільненню міста Кремінна в Луганській області наприкінці 2022 року завадив витік інформації в медіа. Про це заявив командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов в інтерв'ю «Українській правді».

«Наприкінці 2022-го року під Кремінною, ми там проводили наступальні дії. Але через ваших колег були трохи обурені… Ми там мали успіх, нам лишалося півтора кілометра до самої Кремінної, але в ЗМІ почали поширюватися відео, мовляв, „Кремінна майже наша, ми все взяли, успіх“. І противник на це відреагував: збільшилася кількість артилерії, особового складу, підтягнулися резерви. Буквально за кілька днів кількість обстрілів збільшилася від 60 до 200 з копійками — це втричі. Після цього ми особливого успіху не мали», — розповів Ішкулов.

На запитання, як туди змогли заїхати журналісти, комбриг відповів: «У нас там є Ганна Маляр». На той момент вона була заступником міністра оборони.

Ішкулов додав, що витік інформації в медіа також завадив під час звільнення Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

«Ми хоча б тиждень намагалися витримати тишу, щоб дати особовому складу заритися. Я розумів, що зараз буде сказано, що Кліщіївка наша — буде реакція [з боку росіян]», — зазначив командир 80-ї ОДШБр.

Він додав, що їм «забракло буквально два дні», тому що «якийсь незрозумілий ТРО-шний батальйон почав висвітлювати інформацію про Кліщіївку». «Тоді нас почали штурмувати з трьох боків, щоб вибити. Була втрата деяких СП-шок (спостережних пунктів — ред.), незначних позицій, але ми втрималися. Стратегічно ми цей рубіж досі тримаємо без втрат», — резюмував Ішкулов.

Про звільнення Кліщіївки офіційно оголосили 17 вересня 2023 року.

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