Россия уничтожила пусковые установки ПВО в Донецкой области. Возможно, ЗРК Patriot

В субботу, 9 марта, Минобороны РФ, а затем и российские проворные телеграм-каналы опубликовали видео поражения колонны из пусковых и машин сопровождения зенитного ракетного комплекса с помощью удара ракетой «Искандер» в районе Покровска Донецкой области.



Изначально Минобороны РФ утверждало, что уничтожены пусковые установки советского ЗРК С-300, который находится на вооружении ВСУ. Однако позже российские, украинские и западные источники начали писать о том, что уничтожены две или три пусковые установки M901 американского ЗРК Patriot, который был передан Украине Германией.

Российский Z-канал «Военная хроника» пишет, что место поражения колонны — трасса в 13 км к западу от Покровска, между поселком Удачное и селом Сергеевка. Место удара находится примерно в 50 километрах от линии фронта.



Связанный с Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» написал, что на уничтожение машин из состава комплекса Patriot указывают «характерные детали». «В частности, среди груды обломков можно идентифицировать кабины грузовиков MAN KAT1 8×8, которые как раз выступают базой для пусковых установок Patriot из германских поставок», — подчеркивает он.



Прокомментировал ситуацию и украинский специалист, консультант в области военных радиотехнологий, техноблогер Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш).



«Все российские паблики пишут про уничтожение Patriot. Украинские не официально подтверждают, официально наверняка никто ничего не скажет», — пишет он в своем телеграм-канале.



Также Сергей Флеш описал возможную хронологию событий:



«1. Нам радикально портят жизнь КАБы (корректируемые авиабомбы — ред.). С ними мы бороться не можем, но можем бороться с носителями. 2. Пока у нас нет F16, бороться с носителями нечем. Весь маневр сброса КАБ построен с уходом от C300 и „Бук“. 3. Но делать, что-то надо и мы берем редкий Patriot и путешествую с ним по стране успешно сбиваем СУ. 4. В РФ назревает проблема, бо с такой динамикой СУ быстро закончатся, да и пилоты начинают бузить. 5. Так как бродячих „Пэтриотов“ мало, то устранить проблему просто. Нужно их найти и уничтожить. 6. И тут в дело включается ГРУ и вероятно предатели. Потому, что „случайно“ заметить „Пэтриот“ ЗА 50 КМ ОТ ФРОНТА с БПЛА не возможно. Да и вообще такие перемещения происходят с учетом всех возможных мер безопасности».



Об уничтожении как минимум двух пускових усатновок ЗРК Patriot как факте на сайте американского Forbes написал военный обозреватель издания Девид Акс.



Также об уничтожении установок Patriot пишут некоторые западные OSINT-аналитики, изучающие войну России против Украины по открытым данным. В частности об этом в соцсети X написал проект Status-6.

Two M901 launcher vehicles of the MIM-104 Patriot air defense system of the Armed Forces of Ukraine were destroyed as a result of Russian strike with Iskander ballistic missile near Pokrovsk in Donetsk Oblast of Ukraine.



Those are the two first confirmed losses of such type of… pic.twitter.com/UaK4yFKlVd